На Житомирщині склали більше 130 адмінпротоколів за порушення карантину
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 квітня. УНН. На жителів Житомирщині станом на 27 квітня поліцейські склали 131 адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – "Порушення правил карантину щодо людей". Про це УНН повідомили в Ситуаційному центрі Головного управління Нацполіції в Житомирської області.
"Найбільше таких порушень було зафіксовано у Житомирі – 51 та у Житомирському районі – 9. У Бердичеві – 10, у Коростишеві та Овручі – по 8, у Малині – 7, у Новограді-Волинському та Коростені – по 5. В Лугинах, Попільні, Хорошеві – по 4, Баранівці та Ємільчиному – по 3, Андрушівці та Любарі – по 2, Брусилові, Народичах, Олевську, Пулинах, Романові та Чуднові – по 1", – повідомили у пресслужбі.
Крім того, правоохоронці інформують, що жителі обласного центру та регіону в цілому дослухались до закликів влади та поліції щодо дотримання карантинних обмежень.
На вихідних поліцейські, які контролювали ситуацію біля місць поховань, не зареєстрували подій, пов’язаних із порушенням правил карантину на кладовищах.
За рішеннями міських, селищних та сільських рад у переважній більшості населених пунктів Житомирщини у поминальні дні було обмежено доступ до кладовищ для відвідувачів та відмінено рух громадського транспорту до місць поховань.
Поліцейські та нацгвардійці забезпечували правопорядок та безпеку поблизу понад 700 цвинтарів, а також контролювали дотримання громадянами карантинних обмежень. Поліцейські патрулі проводили з громадянами роз’яснювальну роботу, переконуючи не порушувати визначені правила і не наражати на небезпеку себе і своїх рідних.
Нагадаємо, На Житомирщині виявили три нові випадки коронавірусу, загалом - 354.