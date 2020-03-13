На Житомирщині поліція патрулює місця проживання рідних жінки, яка померла від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На Житомирщині поліція "охороняє правопорядок" поблизу місць проживання рідних жінки, яка померла від коронавірусу. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирської області.
"Поліція забезпечує правопорядок, у тому числі забезпечує охорону правопорядку поблизу місць проживання жінки та її рідних. Якщо ми говоримо про функції поліції, то під охорону беруться певні особи за певних обставин. Тут не йдеться про фізичну охорону осіб. Тут йдеться про забезпечення правопорядку. І поліція працює поблизу місць проживання рідних жінки. Ніяких підстав для паніки або якихось протиправних дій", - повідомили у пресслужбі.
Також у пресслужбі додали, що вони не пропонували рідним померлої жінки охорону, а лише забезпечують публічну безпеку та порядок у межах своїх повноважень.
Нагадаємо, четверо членів родини померлої від коронавірусу жінки перебувають на самообсервації.