На Запоріжжі вже 141 випадок COVID-19, перевіряють ще 10 підозр
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Запорізькій області на ранок 22 квітня зафіксовано вже 141 випадок захворювання на COVID-19, перевіряють ще 10 підозр. Загалом 20 людей в області одужали від хвороби, троє померли. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.
"За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 22 квітня у Запорізькій області зареєстровано 141 лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, на COVID-19 хворі у Запоріжжі – 71 особа; Мелітополі – 32 особи; Бердянську – 5 осіб; Енергодарі – 11 осіб.
Наразі госпіталізовано 44 особи: в обласній інфекційній лікарні - 24 особи, міській дитячій лікарні № 5 – 2 особи, в інфекційній лікарні Мелітополя – 9 осіб, Бердянське ТМО – 1 особа, в Пологівській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування – 2, в Дніпрорудненській міській лікарні – 6 осіб. Амбулаторно лікуються 74 хворих на коронавірусну інфекцію. Усі хворі ізольовані (госпіталізовані), їм надається необхідна медична допомога, вказали в ОДА.
"Усього наразі зареєстровано 10 нових підозрілих випадків, які перевіряють медики", - додали в облдержадміністрації.
На сьогодні в області, як зазначається, одужало та виписано зі стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 20 хворих. Також у Запорізькій області зафіксовано 3 летальні випадки - жителі Мелітополя, Бердянська та Запоріжжя.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на ранок 22 квітня в Україні зафіксовано 6592 випадки COVID-19, з них 174 летальні.