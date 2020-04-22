На Запоріжжі вже 141 випадок COVID-19, перевіряють ще 10 підозр

КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Запорізькій області на ранок 22 квітня зафіксовано вже 141 випадок захворювання на COVID-19, перевіряють ще 10 підозр. Загалом 20 людей в області одужали від хвороби, троє померли. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.