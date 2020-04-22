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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 40510 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 84420 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 102694 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128854 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 129249 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103070 просмотра

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На Запорожье уже 141 случай COVID-19, проверяют еще 10 подозрений

На Запорожье уже 141 случай COVID-19, проверяют еще 10 подозрений

Киев  •  УНН

 • 14537 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Запорожской области на утро 22 апреля зафиксирован уже 141 случай заболевания COVID-19, проверяют еще 10 подозрений. В общем 20 человек в области выздоровели от болезни, трое умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

"По оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, на утро 22 апреля в Запорожской области зарегистрировано 141 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, на COVID-19 заболели в Запорожье - 71 человек; Мелитополе - 32 человека; Бердянске - 5 человек; Энергодаре - 11 человек.

На данный момент госпитализированы 44 человека: в областной инфекционной больнице - 24 человека, городской детской больнице № 5 - 2 человека, в инфекционной больнице Мелитополя - 9 человек, Бердянском ТМО - 1 человек, в Пологовской многопрофильной больнице интенсивного лечения - 2, в Днепрорудненской городской больнице - 6 человек. Амбулаторно лечатся 74 больных коронавирусной инфекцией. Все больные изолированы (госпитализированы), им оказывается необходимая медицинская помощь, указали в ОГА.

"Всего в настоящее время зарегистрировано 10 новых подозрительных случаев, которые проверяют медики", - добавили в облгосадминистрации.

На сегодня в области, как отмечается, выздоровели и выписаны из стационаров после негативных повторных обследований на коронавирус методом ПЦР 20 больных. Также в Запорожской области зафиксировано 3 летальных исхода - жители Мелитополя, Бердянска и Запорожья.

Напомним, по данным Минздрава, на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных.

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