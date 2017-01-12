На Закарпатті затримано осіб, які намагалися продати гранату та патрони

Так, до поліції надійшло повідомлення від жительки села Худльово Ужгородського району, яка повідомила, що в місцевий магазин приходив чоловік та намагався продати набої. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що цим чоловіком був 59-річний мешканець села Чертеж. У нього правоохоронці вилучили 28 набоїв калібру 7,62 мм. Як пояснив власник патронів, він їх знайшов у лісосмузі біля села Верхнє Солотвино Ужгородського району ще 5 років тому. Боєприпаси вилучено та направлено на експертизу.

Також, під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками кримінальної поліції Мукачівського відділу поліції отримано інформацію, що в одному із місцевих кафе невідомий намагався продати гранату та набої. Слідчо-оперативна група встановила, що до цього правопорушення причетний 39-річний мукачівець, який притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. У нього правоохоронці виявили гранату РГД-5 та запал до неї, а також 3 упаковки набоїв калібру 7,62 мм, тобто 60 шт. Чоловік пояснив, що знайшов це все біля мукачівського полігону. Патрони вилучено та направлено на експертизу.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.