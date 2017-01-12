В Закарпатской области задержаны лица, которые пытались продать гранату и патроны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. За прошедшие сутки в Закарпатской области зафиксировали два факта попытки продажи оружия и боеприпасов, в частности, правонарушители пытались продать гранату РГД-5 и запал к ней и патроны к автомату. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Закарпатской области.
Так, в полицию поступило сообщение от жительницы села Худлево Ужгородского района, которая сообщила, что в местный магазин приходил мужчина и пытался продать патроны. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что этим человеком был 59-летний житель села Чертеж. У него правоохранители изъяли 28 патронов калибра 7,62 мм. Как пояснил владелец патронов, он их нашел в лесополосе у села Верхнее Солотвино Ужгородского района еще 5 лет назад. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.
Также, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Мукачевского отдела полиции получена информация, что в одном из местных кафе неизвестный пытался продать гранату и патроны. Следственно-оперативная группа установила, что к этому правонарушению причастен 39-летний житель Мукачево, который привлекался к уголовной ответственности за кражу. У него правоохранители обнаружили гранату РГД-5 и запал к ней, а также 3 упаковки патронов калибра 7,62 мм, то есть 60 шт. Мужчина пояснил, что нашел это все возле Мукачевского полигона. Патроны изъяты и направлены на экспертизу.
По обоим фактам начали уголовные производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.