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На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника

На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався підкупити прикордонника

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області слідчими Нацполіції Закарпаття та співробітниками відділу внутрішньої безпеки по Мукачівському прикордонному загону УВВБ “Захід” затримано виноградівця, який намагався підкупити інспектора прикордонної служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужба прокуратури Закарпатської області.

Так, закарпатець хотів “купити” службову інформацію про розміщення прикордонних нарядів на державному кордоні. Володіючи нею, зловмисники мали б можливість вільно переміщувати контрабандні цигарки поза пунктом пропуску.

“Сьогодні, 27 квітня, чоловіка затримано при передачі другої частини неправомірної вигоди у розмірі у розмірі 400 дол США. До цього, правоохоронцями задокументовано факт передачі ним 300 дол США хабара”, — йдеться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.369 КК України (Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) триває проведення першочергових слідчих дій. Закарпатця затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Закарпатті зі стрільбою затримали 12 нелегалів, які намагались потрапити до ЄС.

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