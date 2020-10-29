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На Закарпатті судитимуть лісників, які завдали багатомільйонні збитки державі

На Закарпатті судитимуть лісників, які завдали багатомільйонні збитки державі

Київ • УНН

 • 10740 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Закарпатській області лісники, які допустили несанкціоноване використання лісових ресурсів на понад 8,5 мільйонів гривень, постануть перед судом. Про це повідомили в пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури, передає УНН.

“У ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи до березня 2020 року неналежно виконували свої службові обов’язки. Зокрема, допустили порубку невідомими особами близько семи сотень дерев на території ввіреного їм лісництва. Як наслідок, інтересам держави у сфері охорони, відтворення, сталого і раціонального використання лісових ресурсів завдано понад 8,5 млн грн збитків”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо трьох посадовців ДП "Хустське ЛДГ" за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України ("службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки").

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що на Волині лісників судитимуть за звинуваченням у багатомільйонних збитках.

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