На Закарпатье будут судить лесников, которые нанесли многомиллионные убытки государству
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Закарпатской области лесники, которые допустили несанкционированное использование лесных ресурсов на более 8,5 млн гривен, предстанут перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры, передает УНН.
"В ходе досудебного расследования установлено, что указанные лица в марте 2020 года неподобающе выполняли свои служебные обязанности. В частности, допустили порубку неизвестными лицами около семи сотен деревьев на территории вверенного им лесничества. Как следствие, интересам государства в сфере охраны, воспроизводства, устойчивого и рационального использования лесных ресурсов нанесено более 8,5 млн грн убытков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц ГП "Хустское ЛГХ" по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины ("служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия").
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что на Волыни лесников будут судить по обвинению в многомиллионных убытках.