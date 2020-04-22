На Закарпатті на COVID-19 захворіло вже 48 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. На Закарпатті на COVID-19 захворіло 218 осіб, з них 48 - медпрацівники. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook Закарпатської обласної державної адміністрації.
"Ситуація щодо COVID-19 на Закарпатті, станом на 9:00 22 квітня: 16 закарпатців, у яких був підтверджений коронавірус методом ПЛР, одужали. У 218 осіб встановлено діагноз COVID-19, 48 з яких - медичні працівники, 10 - діти", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що в області від COVID-19 померло шестеро людей.
Також повідомляється, що на ранок 22 квітня Обласний лабораторний центр провів 1056 ПЛР-досліджень. Найбільше випадків коронавірусної інфекції зафіксовано у місті Ужгород - 78, 38 у Мукачевому, та 30 в Ужгородському районі.
Нагадаємо, на Закарпатті закінчилась самоізоляція у понад 14 тис. мешканців, які прибули з-за кордону.