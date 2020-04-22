На Закарпатье на COVID-19 заболело уже 48 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. На Закарпатье на COVID-19 заболело 218 человек, из них 48 - медработники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Закарпатской областной государственной администрации.
"Ситуация COVID-19 на Закарпатье, по состоянию на 9:00 22 апреля: 16 закарпатцев, у которых был подтвержден коронавирус методом ПЦР, выздоровели. У 218 лиц установлен диагноз COVID-19, 48 из которых - медицинские работники, 10 - дети" , - говорится в сообщении.
Указано, что в области от COVID-19 умерло шесть человек.
Также сообщается, что на утро 22 апреля Областной лабораторный центр провел 1056 ПЦР-исследований. Больше всего случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в городе Ужгород - 78, 38 в Мукачево и 30 в Ужгородском районе.
Напомним, на Закарпатье закончилась самоизоляция у более 14 тыс. жителей, прибывших из-за рубежа.