На Вінниччині судитимуть водія, що ледь не збив та побив пішохода

КИЇВ. 18 березня. УНН. На Вінниччині судитимуть водія BMW Х5, який не надав перевагу пішоходу на нерегульованому пішохідному переході, розташованому на перехресті, а потім побив. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.