На Вінниччині судитимуть водія, що ледь не збив та побив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Вінниччині судитимуть водія BMW Х5, який не надав перевагу пішоходу на нерегульованому пішохідному переході, розташованому на перехресті, а потім побив. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
"Вінницькою місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо водія BMW Х5, який, наприкінці жовтня минулого року, на вул. Соборній у місті Вінниці, грубо порушуючи правила дорожнього руху, не надав перевагу пішоходу на нерегульованому пішохідному переході, розташованому на перехресті вул. Соборної та Оводова, після чого проїхав відстань у кілька метрів", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у подальшому, водій авто, грубо порушуючи громадський порядок, порушуючи при цьому правила дорожнього руху, розвернув керований ним автомобіль та, проїхавши близько 50 метрів, заїхав ним на тротуар, вийшов з автівки та, наздогнавши пішохода та, безпричинно схопивши його за одяг, кулаком наніс останньому кілька ударів по обличчю.
Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 3 ст. 296 КК України - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, якщо воно було вчинене особою, раніше судимою за хуліганство.
За вчинення такого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Нагадаємо, у Черкасах судитимуть водія, який на перехресті збив дідуся з двома близнюками, внаслідок чого один із близнюків помер.