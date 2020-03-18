В Винницкой области будут судить водителя, чуть не сбил и избил пешехода

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Винницкой области будут судить водителя BMW Х5, который не предоставил преимущество пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на перекрестке, а потом избил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Винницкой области.