В Винницкой области будут судить водителя, чуть не сбил и избил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Винницкой области будут судить водителя BMW Х5, который не предоставил преимущество пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на перекрестке, а потом избил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Винницкой области.
"Винницкой местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении водителя BMW Х5, который, в конце октября прошлого года, на ул. Соборной в городе Виннице, грубо нарушая правила дорожного движения, не предоставил преимущество пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на перекрестке ул. Соборной и Оводова, после чего проехал расстояние в несколько метров ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем, водитель авто, грубо нарушая общественный порядок, нарушая при этом правила дорожного движения, развернул управляемый им автомобиль и, проехав около 50 метров, заехал ним на тротуар, вышел из машины и, догнав пешехода и, беспричинно схватив его за одежду, кулаком нанес последнему несколько ударов по лицу.
Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 3 ст. 296 УК Украины - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, если оно было совершено лицом, ранее судимым за хулиганство.
За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Напомним, в Черкассах будут судить водителя, который на перекрестке сбил дедушку с двумя близнецами, в результате чего один из близнецов умер.