На трасі Одеса-Рені у ДТП загинули водії вантажівок
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 листопада. УНН. В ніч з понеділка на вівторок, 1 листопада, на трасі “Одеса-Рені” сталося лобове зіткнення двох вантажівок. Про це проінформували у прес-службі ГУ НП в Одеській області, повідомляє УНН.
Великовантажний автомобіль “Івеко” рухався в бік Одеси, а інший до Сарати. За попередньою інформацією правоохоронців, водій “Івеко” заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу, через що і сталося зіткнення, обидва водії загинули на місці.
У кабінах вантажівок знаходилося по одному пасажиру, вони вижили, і у важкому стані доставлені в реанімацію Саратської районної лікарні.