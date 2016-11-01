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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 25816 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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2 квітня, 07:07 • 197123 перегляди

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На трасі Одеса-Рені у ДТП загинули водії вантажівок

На трасі Одеса-Рені у ДТП загинули водії вантажівок

Київ • УНН

 • 9852 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 1 листопада. УНН. В ніч з понеділка на вівторок, 1 листопада, на трасі “Одеса-Рені” сталося лобове зіткнення двох вантажівок. Про це проінформували у прес-службі ГУ НП в Одеській області, повідомляє УНН.

Великовантажний автомобіль “Івеко” рухався в бік Одеси, а інший до Сарати. За попередньою інформацією правоохоронців, водій “Івеко” заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу, через що і сталося зіткнення, обидва водії загинули на місці.

У кабінах вантажівок знаходилося по одному пасажиру, вони вижили, і у важкому стані доставлені в реанімацію Саратської районної лікарні.

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