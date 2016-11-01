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15 марта, 19:03 • 114655 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165009 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137044 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129584 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112432 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105258 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101291 просмотра

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На трассе Одесса-Рени в ДТП погибли водители грузовиков

На трассе Одесса-Рени в ДТП погибли водители грузовиков

Киев • УНН

 • 9852 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В ночь с понедельника на вторник, 1 ноября, на трассе "Одесса-Рени" произошло лобовое столкновение двух грузовиков. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ НП в Одесской области, сообщает УНН.

Большегрузный автомобиль "Ивеко" двигался в сторону Одессы, а другой в сторону г. Сарата. По предварительной информации правоохранителей, водитель "Ивеко" заснул за рулем и выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение, оба водителя погибли на месте.

В кабинах грузовиков находилось по одному пассажиру, они выжили, и в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию Саратской районной больницы.

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