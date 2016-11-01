На трассе Одесса-Рени в ДТП погибли водители грузовиков
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В ночь с понедельника на вторник, 1 ноября, на трассе "Одесса-Рени" произошло лобовое столкновение двух грузовиков. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ НП в Одесской области, сообщает УНН.
Большегрузный автомобиль "Ивеко" двигался в сторону Одессы, а другой в сторону г. Сарата. По предварительной информации правоохранителей, водитель "Ивеко" заснул за рулем и выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение, оба водителя погибли на месте.
В кабинах грузовиков находилось по одному пассажиру, они выжили, и в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию Саратской районной больницы.