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На Тернопільщині мандрівний цирк покинув верблюда на стадіоні

На Тернопільщині мандрівний цирк покинув верблюда на стадіоні

Київ • УНН

 • 9528 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У м.Хоростків, що на Тернопільщині, після приїзду мандрівного цирку у місті залишився верблюд. Тварину залишили на місцевому стадіоні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив рух за права тварин UAnimals, передає УНН.

“У Хоросткові, що на Тернопільщині, мандрівний цирк викинув верблюда! Вам не почулося. Працівники шапіто зібрали речі та поїхали, а тварину просто залишили посеред місцевого стадіону”, — повідомив у Facebook координатор UAnimals Олександр Тодорчук.

Зоозахисники з’ясували, що цирк приїхав з Грузії. В такому випадку це порушення закону, адже мандрівні цирки в Україні незаконні.

Як повідомляв УНН, Київська міська рада прийняла рішення про заборону в столиці гастролей заїжджих пересувних цирків-шапіто.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фото з убитою риссю: лісничого запідозрили у відстрілі червонокнижних тварин

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