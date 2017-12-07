На Тернопільщині мандрівний цирк покинув верблюда на стадіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У м.Хоростків, що на Тернопільщині, після приїзду мандрівного цирку у місті залишився верблюд. Тварину залишили на місцевому стадіоні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив рух за права тварин UAnimals, передає УНН.
“У Хоросткові, що на Тернопільщині, мандрівний цирк викинув верблюда! Вам не почулося. Працівники шапіто зібрали речі та поїхали, а тварину просто залишили посеред місцевого стадіону”, — повідомив у Facebook координатор UAnimals Олександр Тодорчук.
Зоозахисники з’ясували, що цирк приїхав з Грузії. В такому випадку це порушення закону, адже мандрівні цирки в Україні незаконні.
Як повідомляв УНН, Київська міська рада прийняла рішення про заборону в столиці гастролей заїжджих пересувних цирків-шапіто.
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