В Тернопольской области передвижной цирк оставил верблюда на стадионе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В м.Хоростков Тернопольской области, после приезда передвижного цирка в городе остался верблюд. Животное оставили на местном стадионе. Об этом на своей странице в Facebook сообщило движение за права животных UAnimals, передает УНН.
“В Хоросткове Тернопольской области, путешествующий цирк выбросил верблюда! Вам не послышалось. Работники шапито собрали вещи и поехали, а животное просто оставили посреди местного стадиона”, — сообщил в Facebook координатор UAnimals Александр Тодорчук.
Зоозащитники выяснили, что цирк приехал из Грузии. В таком случае это нарушение закона, ведь бродячие цирки в Украине незаконны.
Как сообщал УНН, Киевский городской совет принял решение о запрете в столице гастролей заезжих передвижных цирков-шапито.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фото с убитой рысью: лесничего заподозрили в отстреле краснокнижных животных