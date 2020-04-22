На Тернопільщині 36 нових випадків COVID-19, з них у Почаєві - 13
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Тернопільській області на ранок 22 квітня лабораторно підтвердили 471 випадок коронавірусу, за минулу добу зафіксовано 36 нових випадків, з яких у Почаєві - 13. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення у Facebook ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України".
“Станом на 22 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР — у 471 випадках діагноз лабораторно підтверджений (440 випадків — дорослі, 31 випадок — діти), з них 7 летальних. Видужало 34 особи. За попередню добу офіційно підтверджено 36 випадків зараження вірусом COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Географія поширення нових випадків:
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- місто Тернопіль (3 особи).
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- Тернопільський район (1 особа):
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- смт Великі Бірки — 1.
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- Шумський район (1 особа):
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- село Сураж — 1.
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- Чортківський район (2 особи):
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- село Ромашівка — 2.
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- Кременецький район (16 осіб):
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- місто Почаїв — 13;
- село Старий Почаїв — 2;
- село Старий Тараж — 1.
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- Бучацький район (13 осіб):
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- село Бариш — 13.
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Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу — 467, що більше, ніж добою раніше.