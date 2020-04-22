В Тернопольской области 36 новых случаев COVID-19, из них в Почаеве - 13
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Тернопольской области на утро 22 апреля лабораторно подтвердили 471 случай коронавируса, за минувшие сутки зафиксировано 36 новых случаев, из которых в Почаеве - 13. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook ГУ "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины".
"По состоянию на 22 апреля 2020 года в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР - в 471 случаях диагноз лабораторно подтвержден (440 случаев - взрослые, 31 случай - дети), из них 7 летальных. Выздоровели 34 человека. За минувшие сутки официально подтверждено 36 случаев заражения вирусом COVID-19", - говорится в сообщении.
География распространения новых случаев:
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- город Тернополь (3 человека).
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- Тернопольский район (1 человек):
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- пгт Большие Борки - 1.
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- Шумский район (1 человек):
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- село Сураж - 1.
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- Чертковский район (2 человека):
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- село Ромашовка - 2.
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- Кременецкий район (16 человек):
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- город Почаев - 13;
- село Старый Почаев - 2;
- село Старый Тараж - 1.
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- Бучацкий район (13 человек):
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- село Барыш - 13.
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Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 22 апреля зафиксировано 6 592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 467, что больше, чем сутками ранее.