На Таврійському напрямку росіяни активно застосовують авіацію та намагаються штурмувати позиції ЗСУ - Тарнавський
Київ • УНН
Загальні втрати загарбників в операційній зоні ОСУВ Таврія за минулу добу склали 485 осіб та 44 одиниці військової техніки.
На Таврійському напрямку окупаційні війська активно застосовують авіацію та продовжують спроби штурмувати позиції Сил оборони. про це заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
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За словами Тарнавського, окупанти три доби поспіль російські терористи активно завдають авіаударів. Зокрема, минулої доби зафіксовано 41 випадок.
Продовжують активні штурмові та наступальні дії - 51 за вчора. Знову задіююють бронетехніку. Середньодобова кількість боєзіткнень тримається на рівні близько 50 вже тиждень. Також вчора ворог здійснив 2 ракетних удари та 715 артобстрілів
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Він зазначив, що наразі найгарячіше на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Водночас українські війська завдають ворогу значних втрат. Особливо у живій силі.
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Загальні втрати загарбників в операційній зоні ОСУВ Таврія за минулу добу склали 485 осіб та 44 одиниці військової техніки.
Зокрема, 6 ББМ, 3 артсистеми, 23 БпЛА. Знищено ворожий пункт управління БпЛА
Нагадаємо
За словами заступника міністра оборони Павлюка, за тиждень українські війська ліквідували 5270 ворожих військових та знищили 534 одиниці військової техніки, включаючи танки та безпілотні літальні апарати.