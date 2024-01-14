За тиждень знищено 534 одиниці ворожої техніки та 5270 одиниць особового складу – Міноборони
Київ • УНН
За словами заступника міністра оборони Павлюка, за тиждень українські війська ліквідували 5270 ворожих військових та знищили 534 одиниці військової техніки, включаючи танки та безпілотні літальні апарати.
За тиждень з 7 по 14 січня особовий склад ворога зменшився на 5270 осіб. Також ЗСУ знищили 534 одиниці озброєння та військової техніки. Про це інформує у своєму Телеграм перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк, пише УНН.
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За його словами, за тиждень Силами оборони України ліквідовано 5270 осіб особового складу противника, а також 534 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема знищено 53 танки, 122 бойові броньовані машини, 94 артилерійські системи, 6 РСЗВ, 11 установок ППО, 144 одиниці автотехніки та 26 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українськими захисниками знищено 28 ракет та 50 БпЛА.
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