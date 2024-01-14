За неделю уничтожено 534 единицы вражеской техники и 5270 единиц личного состава - Минобороны
Киев • УНН
По словам заместителя министра обороны Павлюка, за неделю украинские войска ликвидировали 5270 вражеских военных и уничтожили 534 единицы военной техники, включая танки и беспилотные летательные аппараты.
За неделю с 7 по 14 января личный состав врага уменьшился на 5270 человек. Также ВСУ уничтожили 534 единицы вооружения и военной техники. Об этом информирует в своем Телеграмм первый заместитель министра обороны Александр Павлюк, пишет УНН.
Детали
По его словам, за неделю Силами обороны Украины ликвидировано 5270 человек личного состава противника, а также 534 единицы вооружения и военной техники. В частности уничтожено 53 танка, 122 боевые бронированные машины, 94 артиллерийские системы, 6 РСЗО, 11 установок ПВО, 144 единицы автотехники и 26 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинскими защитниками уничтожено 28 ракет и 50 БпЛА.
370 тысяч оккупантов и более 6 тысяч танков: Генштаб обновил данные о потерях рф в Украине14 январь 2024, 08:36 • 25969 просмотров
За неделю уничтожено 534 единицы вражеской техники и 5270 единиц личного состава - Минобороны
По словам заместителя министра обороны Павлюка, за неделю украинские войска ликвидировали 5270 вражеских военных и уничтожили 534 единицы военной техники, включая танки и беспилотные летательные аппараты.
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