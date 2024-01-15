На Таврическом направлении россияне активно применяют авиацию и пытаются штурмовать позиции ВСУ - Тарнавский

На Таврическом направлении оккупационные войска активно применяют авиацию и продолжают попытки штурмовать позиции Сил обороны. об этом заявил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

По словам Тарнавского, оккупанты трое суток подряд российские террористы активно наносят авиаудары. В частности, за прошедшие сутки зафиксирован 41 случай.

Продолжают активные штурмовые и наступательные действия - 51 за вчера. Опять задействуют бронетехнику. Среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50 уже неделю. Также вчера враг совершил 2 ракетных удара и 715 артобстрелов - резюмировал генерал.

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Он отметил, что сейчас горячее всего на Авдеевском и Марьинском направлениях. В то же время украинские войска наносят врагу значительные потери. Особенно в живой силе.

Дополнение

Общие потери захватчиков в операционной зоне ОСУВ Таврия за минувшие сутки составили 485 человек и 44 единицы военной техники.

В частности, 6 ББМ, 3 артсистемы, 23 БпЛА. Уничтожен вражеский пункт управления БпЛА - рассказал Тарнавский.

Напомним,

По словам заместителя министра обороны Павлюка, за неделю украинские войска ликвидировали 5270 вражеских военных и уничтожили 534 единицы военной техники, включая танки и беспилотные летательные аппараты.