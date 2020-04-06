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На Сумщині затримано двох чоловіків, які перевозили труп в багажнику авто

На Сумщині затримано двох чоловіків, які перевозили труп в багажнику авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Сумській області поліція затримала двох чоловіків, які перевозили труп чоловіка в багажнику автомобіля. Про це повідомила прессекретар прокурора Сумської області Наталя Науменко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Подія сталась сьогодні, 6 квітня 2020 року. Співробітники поліції на території Недригайлівського району зупинили ВАЗ 2107, у салоні якого перебували водій та пасажир, а в багажнику — закривавлений труп 46-річного чоловіка”, — написала Науменко.

За її словами, попередньо встановлено, що троє місцевих жителів зранку поїхали на риболовлю до озера поблизу села Вільшана. Там між ними виникла сварка, під час якої двоє побили третього.

"Щоб уникнути покарання, чоловіки поклали тіло потерпілого без ознак життя у багажник ВАЗ 2109 та планували вивезти в безлюдне місце, щоб закопати. По дорозі автівка застрягла, їм довелось знайти іншу. Перемістивши труп із ВАЗ 2109 у ВАЗ 2107, чоловіки вирушили до визначеного місця. Однак довести задумане до кінця вони не встигли, оскільки були затримані правоохоронцями", - зазначила Науменко.

Науменко повідомила, що кримінальне провадження відкрите за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Нагадаємо, на Чернігівщині у лісосмузі виявлено труп людини.

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