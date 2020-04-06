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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70292 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82943 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Сумской области задержали двух мужчин, перевозивших труп в багажнике авто

В Сумской области задержали двух мужчин, перевозивших труп в багажнике авто

Киев  •  УНН

 • 18503 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Сумской области полиция задержала двух мужчин, перевозивших труп мужчины в багажнике автомобиля. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Происшествие произошло сегодня, 6 апреля 2020 года. Сотрудники полиции на территории Недрыгайловского района остановили ВАЗ 2107, в салоне которого находились водитель и пассажир, а в багажнике - окровавленный труп 46-летнего мужчины", - написала Науменко.

По ее словам, предварительно установлено, что трое местных жителей утром поехали на рыбалку к озеру близ села Ольховая. Там между ними возникла ссора, во время которой двое избили третьего.

"Чтобы избежать наказания, мужчины положили тело пострадавшего без признаков жизни в багажник ВАЗ 2109 и планировали вывезти в безлюдное место, чтобы закопать. По дороге машина застряла, им пришлось найти другую. Переместив труп с ВАЗ 2109 в ВАЗ 2107, мужчины отправились к определенному месту. Однако довести задуманное до конца они не успели, поскольку были задержаны правоохранительными органами", - отметила Науменко.

Науменко сообщила, что уголовное производство открыто по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Напомним, в Черниговской области в лесополосе обнаружен труп человека.

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