В Сумской области задержали двух мужчин, перевозивших труп в багажнике авто
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Сумской области полиция задержала двух мужчин, перевозивших труп мужчины в багажнике автомобиля. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Происшествие произошло сегодня, 6 апреля 2020 года. Сотрудники полиции на территории Недрыгайловского района остановили ВАЗ 2107, в салоне которого находились водитель и пассажир, а в багажнике - окровавленный труп 46-летнего мужчины", - написала Науменко.
По ее словам, предварительно установлено, что трое местных жителей утром поехали на рыбалку к озеру близ села Ольховая. Там между ними возникла ссора, во время которой двое избили третьего.
"Чтобы избежать наказания, мужчины положили тело пострадавшего без признаков жизни в багажник ВАЗ 2109 и планировали вывезти в безлюдное место, чтобы закопать. По дороге машина застряла, им пришлось найти другую. Переместив труп с ВАЗ 2109 в ВАЗ 2107, мужчины отправились к определенному месту. Однако довести задуманное до конца они не успели, поскольку были задержаны правоохранительными органами", - отметила Науменко.
Науменко сообщила, что уголовное производство открыто по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Напомним, в Черниговской области в лесополосе обнаружен труп человека.