На Сумщині зафіксована ще одна смерть від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Сумщині станом на 13 квітня зафіксовано 74 випадки захворювання на COVID-19, за останню добу одна людина померла у Кролевецькому районі. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Коронавірус_Суми_інфо”.
“Станом на 13 квітня 2020 року на Сумщині 74 офіційно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. За останню добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 1 особи у Роменському районі. 1 смерть від COVID-19 зафіксували у Кролевецькому районі”, — сказано у повідомленні.
За інформацією Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України, наразі у місті Суми — 7 випадків захворювання, місті Охтирка −4, місті Конотоп — 7, Конотопський район — 24, Кролевецький район — 22, місті Шостка — 7, Тростянецький район — 2, Роменський район — 1.
Зазначається, що кількість осіб, що одужали, — 2 (місто Суми).
Нагадаємо, 25 березня жінка з Конотопського району, що на Сумщині, в якої сьогодні експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат — померла у лікарні, згодом у неї лабораторно був підтверджений COVID-19.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні.