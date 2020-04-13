В Сумской области зафиксирована еще одна смерть от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Сумской области состоянию на 13 апреля зафиксировано 74 случая заболевания COVID-19 за последние сутки один человек умер в Кролевецком районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Коронавирус_Сумы_инфо”.
“По состоянию на 13 апреля 2020 года в Сумской области 74 официально подтвержденных случая заболевания COVID-19. За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 1 человека в Роменском районе. 1 смерть от COVID-19 зафиксировали в Кролевецком районе”, — говорится в сообщении.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, сейчас в городе Сумы — 7 случаев заболевания, городе Ахтырка 4, городе Конотоп — 7, Конотопский район — 24, Кролевецкий район — 22 городе Шостка — 7, Тростянецкий район — 2, Роменский район — 1.
Отмечается, что количество лиц, выздоровели — 2 (город Сумы).
Напомним, 25 марта женщина с Конотопского района Сумской, в которой сегодня экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат — умерла в больнице, затем в нее лабораторно был подтвержден COVID-19.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.