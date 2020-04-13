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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 22284 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 32588 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Актуальное
В Сумской области зафиксирована еще одна смерть от COVID-19

В Сумской области зафиксирована еще одна смерть от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13597 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Сумской области состоянию на 13 апреля зафиксировано 74 случая заболевания COVID-19 за последние сутки один человек умер в Кролевецком районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Коронавирус_Сумы_инфо”.

“По состоянию на 13 апреля 2020 года в Сумской области 74 официально подтвержденных случая заболевания COVID-19. За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 1 человека в Роменском районе. 1 смерть от COVID-19 зафиксировали в Кролевецком районе”, — говорится в сообщении.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, сейчас в городе Сумы — 7 случаев заболевания, городе Ахтырка 4, городе Конотоп — 7, Конотопский район — 24, Кролевецкий район — 22 городе Шостка — 7, Тростянецкий район — 2, Роменский район — 1.

Отмечается, что количество лиц, выздоровели — 2 (город Сумы).

Напомним, 25 марта женщина с Конотопского района Сумской, в которой сегодня экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат — умерла в больнице, затем в нее лабораторно был подтвержден COVID-19.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.

Украинские Национальные Новости

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