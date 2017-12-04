На столичному проспекті Соборності сталася смертельна ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні вночі на проспекті Соборності у Києві, біля з’їзду із моста Патона водій автомобіля “Hyundai Elantra” не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення із “Skoda Fabia”. Внаслідок аварії водій “Hyundai” загинув на місці, іншого водія госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків та очевидців. Попередньо встановлено, що 33-річний чоловік не впорався із керуванням власного автомобіля „Hyundai Elantra“, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення із „Skoda Fabia“. Водій „Hyundai“ від отриманих травм помер на місці події, 29-річного водія „Skoda“ із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоролнці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Після проведення експертиз та інших слідчих дій правоохоронці встановлять причини та механізм ДТП.
Нагадаємо, 3 грудня на Львівщині перекинувся автобус з пасажирами, є постраждалі.