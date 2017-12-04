На столичном проспекте Соборности произошло смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня ночью на проспекте Соборности в Киеве, возле съезда с моста Патона водитель автомобиля “Hyundai Elantra” не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с “Skoda Fabia”. В результате аварии водитель “Hyundai” погиб на месте, другого водителя госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.
“Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и очевидцев. Предварительно установлено, что 33-летний мужчина не справился с управлением своего автомобиля „Hyundai Elantra“, выехал на встречную полосу, где столкнулся с „Skoda Fabia“. Водитель „Hyundai“ от полученных травм скончался на месте происшествия, 29-летнего водителя „Skoda“ с телесными повреждениями доставили в больницу”, — говорится в сообщении.
Правоохоролнци открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. После проведения экспертиз и других следственных действий правоохранители установят причины и механизм ДТП.
Напомним, 3 декабря во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие.