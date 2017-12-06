На столичній Троєщині сталася масова бійка в тролейбусі

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 177812 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 181404 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 313442 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 219464 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 323582 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 213261 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 238954 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254696 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246864 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136341 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.2 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 63785 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 57198 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 144002 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 51188 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 54162 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 144002 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 177812 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 313442 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 323582 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 281200 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 101291 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 89041 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 124915 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 142153 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 147452 перегляди
Актуальне
На столичній Троєщині сталася масова бійка в тролейбусі

На столичній Троєщині сталася масова бійка в тролейбусі

Київ • УНН

 • 20010 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Києві на житловому масиві Троєщина сталася масова бійка в тролейбусі між групою нетверезих молодиків. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“Вчора близько 23:16 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вул.Драйзера у тролейбусі — масова бійка між людьми. За викликом негайно прибули чотири екіпажі патрульних, які втрутилися у ситуацію та припинили хуліганські дії. На місці події затримали трьох правопорушників, яких доставили до Деснянського управління поліції. Четвертий учасник бійки звернувся до правоохоронців із заявою про побиття”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поліцейські опитали свідків та очевидців, а також учасників сутички і попередньою встановили: троє киян у стані алкогольного сп’яніння зайшли у тролейбус, представилися кондукторами та почали чіплятися до громадян у транспорті. Згодом між одним із пасажирів та трьома чоловіками виникла бійка.

Працівники поліції встановили особисті дані доставлених. Це 20-річний, 22-річний та 25-річний місцеві жителі, двоє із них — раніше судимі за грабежі. На молодиків склали адміністративні протоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення та відпустили під особисте зобов’язання.

Потерпілому лікарі надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань поліції за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Як повідомляв УНН, у Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.21
Bitcoin
$87,297.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,059.31
Ethereum
$2,017.85