На столичній Троєщині сталася масова бійка в тролейбусі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Києві на житловому масиві Троєщина сталася масова бійка в тролейбусі між групою нетверезих молодиків. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Вчора близько 23:16 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вул.Драйзера у тролейбусі — масова бійка між людьми. За викликом негайно прибули чотири екіпажі патрульних, які втрутилися у ситуацію та припинили хуліганські дії. На місці події затримали трьох правопорушників, яких доставили до Деснянського управління поліції. Четвертий учасник бійки звернувся до правоохоронців із заявою про побиття”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, поліцейські опитали свідків та очевидців, а також учасників сутички і попередньою встановили: троє киян у стані алкогольного сп’яніння зайшли у тролейбус, представилися кондукторами та почали чіплятися до громадян у транспорті. Згодом між одним із пасажирів та трьома чоловіками виникла бійка.
Працівники поліції встановили особисті дані доставлених. Це 20-річний, 22-річний та 25-річний місцеві жителі, двоє із них — раніше судимі за грабежі. На молодиків склали адміністративні протоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення та відпустили під особисте зобов’язання.
Потерпілому лікарі надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань поліції за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.
Як повідомляв УНН, у Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів.