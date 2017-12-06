На столичной Троещине произошла массовая драка в троллейбусе

"Вчера около 23:16 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на ул.Драйзера в троллейбусе - массовая драка между людьми. По вызову немедленно прибыли четыре экипажа патрульных, которые вмешались в ситуацию и прекратили хулиганские действия. На месте происшествия задержали трех правонарушителей, которых доставили в Деснянское управление полиции. Четвертый участник драки обратился к правоохранителям с заявлением об избиении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские опросили свидетелей и очевидцев, а также участников драки и предварительно установили: трое киевлян в состоянии алкогольного опьянения зашли в троллейбус, представились кондукторами и начали приставать к гражданам в транспорте. Впоследствии между одним из пассажиров и тремя мужчинами возникла драка.

Работники полиции установили личные данные доставленных. Это 20-летний, 22-летний и 25-летний местные жители, двое из них - ранее судимые за грабежи. На молодых людей составили административные протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях и отпустили под личное обязательство.

Пострадавшему врачи оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

Следственным отделом Деснянского управления полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований полиции по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Как сообщал УНН, в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей.