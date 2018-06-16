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На Співочому полі відкрилась виставка квітів

На Співочому полі відкрилась виставка квітів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. На Співочому полі у Києві розпочалася нова літня виставка квітів "Світ Велетнів". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.

За даними КО "Київзеленбуд", цього року із 245 тисяч квітів дизайнери створили гігантські інсталяції різноманітних предметів. Загальна площа композицій – понад 2 тисячі метрів квадратних. 

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На виставці квітів "Світ Велетнів" є дуже багато цікавих предметів: гігантський письмовий стіл, настільна лампа, олівці, будильник. Разом із квітами вони формують єдині органічні композиції. Тут і бегонії, і петунія, цинерарія, алісум, колеус, седум тощо.

Виставка квітів "Світ Велетнів" триватиме до 15 липня.

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