На Співочому полі відкрилась виставка квітів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. На Співочому полі у Києві розпочалася нова літня виставка квітів "Світ Велетнів". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
За даними КО "Київзеленбуд", цього року із 245 тисяч квітів дизайнери створили гігантські інсталяції різноманітних предметів. Загальна площа композицій – понад 2 тисячі метрів квадратних.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Квітучий Київ: тисячі тюльпанів розпустилися на Співочому полі
На виставці квітів "Світ Велетнів" є дуже багато цікавих предметів: гігантський письмовий стіл, настільна лампа, олівці, будильник. Разом із квітами вони формують єдині органічні композиції. Тут і бегонії, і петунія, цинерарія, алісум, колеус, седум тощо.
Виставка квітів "Світ Велетнів" триватиме до 15 липня.