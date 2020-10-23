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На сьомому році війни Росія вже виробила імунітет до існуючих санкцій - Резніков

На сьомому році війни Росія вже виробила імунітет до існуючих санкцій - Резніков

Київ • УНН

 • 12838 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На 7-му році збройної агресії проти України Росія вже виробила іммунітет до існуючих міжнародних санкцій. Про це сказав віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, виступаючи на Київському безпековому форумі, передає кореспондент УНН.

"Іти на поступки, які суперечать національним інтересам і загрожують суверенітету або територіальній цілісності України, ми точно не станемо. Ми готові до того, що деоккупація і реінтеграція розтягнуться на довший час. Але чи є це в інтересах всього цивілізованого світу? Думаю що ні. На 7-му році війни Росія вже виробила іммунітет до існуючих санкцій, тому спокійно зараз живе. Очевидно, що цього недостатньо, і санкції треба посилювати", - сказав Резніков.

З його слів, збройна агресія Російської Федерації на сході України "буде продовжуватись до того моменту, поки російські окупаційні адміністрації будуть використовувати себе як акторів на українських територіях".

"Головним нашим месседжем до наших міжнародних партнерів буде запит на підсилення міжнародного тиску на державу-окупанта, що може призвести до реальних речей, а не до заморожування конфлікту", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс заявив, що Європейський Союз має робити більше для України, як щодо санкцій проти РФ, так і у сфері реформування країни.

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