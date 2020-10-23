На седьмом году войны Россия уже выработала иммунитет к существующим санкциям - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. На 7-м году вооруженной агрессии против Украины Россия уже выработала иммунитет к существующим международным санкциям. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, выступая на Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент УНН.
"Идти на уступки, которые противоречат национальным интересам и угрожают суверенитету или территориальной целостности Украины, мы точно не станем. Мы готовы к тому, что деоккупация и реинтеграция растянутся на длительное время. Но является ли это в интересах всего цивилизованного мира? Думаю, что нет. На 7-м году войны Россия уже выработала иммунитет к существующим санкциям, поэтому спокойно сейчас живет. Очевидно, что этого недостаточно, и санкции надо усиливать", - сказал Резников.
По его словам, вооруженная агрессия Российской Федерации на востоке Украины "будет продолжаться до того момента, пока российские оккупационные администрации будут использовать себя как актеров на украинских территориях".
"Главным нашим месседжем к нашим международным партнерам будет запрос на усиление международного давления на государство-оккупанта, что может привести к реальным вещам, а не к замораживанию конфликта", - добавил вице-премьер.
Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс заявил, что Европейский Союз должен делать больше для Украины, как относительно санкций против РФ, так и в сфере реформирования страны.