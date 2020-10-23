Санкцій проти РФ недостатньо: Лінкявічюс заявив, що ЄС має робити більше для України

"Говорячи про Україну… це нелегка ситуація, війна продовжується, і ніяких значних змін не відбувається. Хіба що відбувся обмін утримуваними особами. Але ми бачимо, що на Донбасі відбувається паспортизація, обмежуються можливості для доступу спостерігачів СММ ОБСЄ до позицій. І ми бачимо, що конфлікт не вщухає, і спочатку треба розглядати безпекові питання, а потім політичні – а не навпаки", - сказав Лінкявічюс.

Він зауважив, що у Європі продовжують санкції та тиск на Росію, але цього не завжди достатньо.

"Ми поки що досягаємо консенсусу щодо розширення санкцій, і щодо Криму та індивідуальних списків, але ми бачимо, що цього недостатньо. Ми маємо робити більше. Також ми маємо підтримувати Україну у її реформах. Без залежності від війни, без залежності від ситуації - реформи мають продовжуватись", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути повноправним членом Європейського Союзу.