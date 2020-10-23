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Санкций против РФ недостаточно: Линкявичюс заявил, что ЕС должен делать больше для Украины

Санкций против РФ недостаточно: Линкявичюс заявил, что ЕС должен делать больше для Украины

Киев  •  УНН

 • 14665 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Европейский Союз должен делать больше для Украины, как по санкциям против РФ, так и в сфере реформирования страны. Об этом сказал министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс, выступая на Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент УНН.

"Говоря о Украине... это нелегкая ситуация, война продолжается, и никаких значительных изменений не происходит. Разве что состоялся обмен удерживаемыми лицами. Но мы видим, что на Донбассе происходит паспортизация, ограничиваются возможности для доступа наблюдателей СММ ОБСЕ к позициям. И мы видим, что конфликт не утихает, и сначала надо рассматривать вопросы безопасности, а затем политические - а не наоборот", - сказал Линкявичюс.

Он отметил, что в Европе продолжают санкции и давление на Россию, но этого не всегда достаточно.

"Мы пока достигаем консенсуса по расширению санкций, и по Крыму и индивидуальным спискам, но мы видим, что этого недостаточно. Мы должны делать больше. Также мы должны поддерживать Украину в ее реформах. Вне зависимости от войны, вне зависимости от ситуации - реформы должны продолжаться", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть полноправным членом Европейского Союза.

Украинские Национальные Новости

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