На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Національний банк України на 22 листопада 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 22 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1142.576768 грн;
Срібло — 13.312820 грн;
Платина — 710.950488 грн;
Паладій — 1374.452389 грн.
У порівнянні з 21 листопада курс платини і паладію зріс, а золота і срібла - знизився.