На смерть збив військового на блокпосту: у Києві судитимуть адвоката
Київ • УНН
45-річного адвоката будуть судити у справі про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смертельну ДТП на київському блокпосту, у результаті якої загинув військовослужбовець.
До суду скеровано обвинувальний акт щодо 45-річного адвоката, підозрюваного у спричиненні смертельної ДТП на блокпосту при вʼїзді до Києва, де загинув військовослужбовець. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
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"Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 45-річного водія автомобіля Honda Civic у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого", - йдеться в повідомленні.
ДТП сталася 22 жовтня 2023 року близько опівночі на блокпосту при вʼїзді до столиці.
За даними прокуратури встановлено, що водій Honda Civic рухався середньою смугою Об’їзної дороги в напрямку Броварського проспекту зі швидкістю 80-100 км/год (максимально дозволена швидкість на цій ділянці - 50 км/год).
"Наближаючись до стаціонарного блокпосту, водій не оцінив дорожню обстановку, а саме не побачив на цій смузі інші автомобілі, які стояли з увімкненими габаритними вогнями. Обвинувачений на швидкості намагався об’їхати автомобілі справа. Там в цей момент знаходився військовослужбовець, який ніс чергування на блокпосту. У результаті маневру водій здійснив наїзд на військовослужбовця. Від отриманих травм 47-річний чоловік помер на місці події", - інформує прокуратура.
Водієм автомобіля Honda Civic виявився 45-річний адвокат. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення ДТП він був тверезий.
Суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 908 тис. грн., яку ним сплачено.