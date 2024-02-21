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На смерть збив військового на блокпосту: у Києві судитимуть адвоката

На смерть збив військового на блокпосту: у Києві судитимуть адвоката

Київ • УНН

 • 35995 перегляди

45-річного адвоката будуть судити у справі про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смертельну ДТП на київському блокпосту, у результаті якої загинув військовослужбовець.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 45-річного адвоката, підозрюваного у спричиненні смертельної ДТП на блокпосту при вʼїзді до Києва, де загинув військовослужбовець. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

Деталі

"Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 45-річного водія автомобіля Honda Civic у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого", - йдеться в повідомленні.

ДТП сталася 22 жовтня 2023 року близько опівночі на блокпосту при вʼїзді до столиці.

За даними прокуратури встановлено, що водій Honda Civic рухався середньою смугою Об’їзної дороги в напрямку Броварського проспекту зі швидкістю 80-100 км/год (максимально дозволена швидкість на цій ділянці - 50 км/год).

"Наближаючись до стаціонарного блокпосту, водій не оцінив дорожню обстановку, а саме не побачив на цій смузі інші автомобілі, які стояли з увімкненими габаритними вогнями. Обвинувачений на швидкості намагався об’їхати автомобілі справа. Там в цей момент знаходився військовослужбовець, який ніс чергування на блокпосту. У результаті маневру водій здійснив наїзд на військовослужбовця. Від отриманих травм 47-річний чоловік помер на місці події", - інформує прокуратура.

Водієм автомобіля Honda Civic виявився 45-річний адвокат. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення ДТП він був тверезий.

Суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 908 тис. грн., яку ним сплачено.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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