Насмерть сбил военного на блокпосту: в Киеве будут судить адвоката

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 45-летнего адвоката, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на блокпосту при въезде в Киев, где погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Детали

"Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению 45-летнего водителя автомобиля Honda Civic в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 22 октября 2023 года около полуночи на блокпосту при въезде в столицу.

По данным прокуратуры установлено, что водитель Honda Civic двигался по средней полосе Объездной дороги в направлении Броварского проспекта со скоростью 80-100 км/ч (максимально разрешенная скорость на этом участке - 50 км/ч).

"Приближаясь к стационарному блокпосту, водитель не оценил дорожную обстановку, а именно не увидел на этой полосе другие автомобили, которые стояли с включенными габаритными огнями. Обвиняемый на скорости пытался объехать автомобили справа. Там в этот момент находился военнослужащий, который нес дежурство на блокпосту. В результате маневра водитель совершил наезд на военнослужащего. От полученных травм 47-летний мужчина скончался на месте происшествия", - информирует прокуратура.

Водителем автомобиля Honda Civic оказался 45-летний адвокат. Прибор Драгер показал, что на момент совершения ДТП он был трезв.

Суд избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 908 тыс. грн.