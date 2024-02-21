Насмерть сбил военного на блокпосту: в Киеве будут судить адвоката
Киев • УНН
45-летнего адвоката будут судить по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смертельное ДТП на киевском блокпосту, в результате которого погиб военнослужащий.
В суд направлено обвинительное заключение в отношении 45-летнего адвоката, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на блокпосту при въезде в Киев, где погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
Детали
"Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению 45-летнего водителя автомобиля Honda Civic в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.
ДТП произошло 22 октября 2023 года около полуночи на блокпосту при въезде в столицу.
По данным прокуратуры установлено, что водитель Honda Civic двигался по средней полосе Объездной дороги в направлении Броварского проспекта со скоростью 80-100 км/ч (максимально разрешенная скорость на этом участке - 50 км/ч).
"Приближаясь к стационарному блокпосту, водитель не оценил дорожную обстановку, а именно не увидел на этой полосе другие автомобили, которые стояли с включенными габаритными огнями. Обвиняемый на скорости пытался объехать автомобили справа. Там в этот момент находился военнослужащий, который нес дежурство на блокпосту. В результате маневра водитель совершил наезд на военнослужащего. От полученных травм 47-летний мужчина скончался на месте происшествия", - информирует прокуратура.
Водителем автомобиля Honda Civic оказался 45-летний адвокат. Прибор Драгер показал, что на момент совершения ДТП он был трезв.
Суд избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 908 тыс. грн.
Насмерть сбил военного на блокпосту: в Киеве будут судить адвоката
45-летнего адвоката будут судить по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смертельное ДТП на киевском блокпосту, в результате которого погиб военнослужащий.
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