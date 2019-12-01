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На саміті НАТО Трамп зустрінеться з Меркель і Макроном

На саміті НАТО Трамп зустрінеться з Меркель і Макроном

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в кулуарах саміту НАТО наступного тижня в Лондоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Саміт припадає на критичний момент для 29 членів військового альянсу після скарги Трампа на те, що занадто багато членів НАТО витрачають занадто мало на оборону.

У серпні 2019 року президент США заявив в Twitter, що "НАТО було надзвичайно несправедливим у відношенні до Сполучених Штатів". При цьому президент представив ілюстрацію витрат країн-членів НАТО на оборону щодо їх ВВП.

Трамп також запланував зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

Саміт запланований на 3-4 грудня.

Нині у Трампа немає запланованих зустрічей з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, господарем саміту. У Великобританії 12 грудня призначили парламентські вибори. Джонсон раніше зазначив, що не хоче, щоб "шановні союзники" брали участь в політиці Великобританії.

Нагадаємо, Макрон закликає НАТО до тіснішої взаємодії з Росією.

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