На Рівненщині жінка знайшла застреленого квартиранта
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Чоловіка, який винаймав житло в селі Новостав Рівненського району, знайшла мертвим господиня будинку. Про це повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
На тілі 45-річного квартиранта виявили вогнепальні поранення.
Слідство не виключає, що чоловік скоїв самогубство та застрелився сам. Остаточно визначити це має низка експертиз.
Адже біля чоловіка знайшли самопал, а на момент пострілу він зачинив двері зсередини, додали в поліції.
Нагадаємо, запорізькі правоохоронці затримали 59-річного іноземця, який застрелив чоловіка, після чого перевіз вбитого та залишив на залізничному перегоні Канцерівка—Мирова.