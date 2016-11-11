В Ровенской области женщина нашла застреленного квартиранта

На теле 45-летнего квартиранта обнаружили огнестрельные ранения.

Следствие не исключает, что мужчина совершил самоубийство и застрелился сам. Окончательно определить это должен ряд экспертиз.

Ведь у мужчины нашли самопал, а на момент выстрела он закрыл дверь изнутри, добавили в полиции.

Напомним, запорожские правоохранители задержали 59-летнего иностранца, который застрелил мужчину, после чего перевез убитого и оставил на железнодорожном перегоне Канцеровка-Мировое.