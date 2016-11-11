В Ровенской области женщина нашла застреленного квартиранта
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Мужчину, который снимал жилье в селе Новостав Ровенского района, нашла мертвым хозяйка дома. Об этом сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
На теле 45-летнего квартиранта обнаружили огнестрельные ранения.
Следствие не исключает, что мужчина совершил самоубийство и застрелился сам. Окончательно определить это должен ряд экспертиз.
Ведь у мужчины нашли самопал, а на момент выстрела он закрыл дверь изнутри, добавили в полиции.
Напомним, запорожские правоохранители задержали 59-летнего иностранца, который застрелил мужчину, после чего перевез убитого и оставил на железнодорожном перегоне Канцеровка-Мировое.