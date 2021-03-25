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На Рівненщині виявили офіс, звідки велась незаконна трансляція загальнонаціональних каналів

Київ • УНН

 • 23273 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. На Рівненщині, в місті Здолбунів виявили офіс, звідки велась незаконна трансляція загальнонаціональних каналів. За фактом незаконного розповсюдження програм мовлення, вчиненого службовою особою з використанням службового становища відкрито кримінальне провадження. Про це інформують в пресслужбі Рівненської обласної прокуратури, пише УНН.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановили, що четверо жителів Здолбунова, віком від 47 до 75 років, створили юридичну особу, за допомогою якої, усупереч чинному законодавству, без необхідних дозвільних документів здійснювали незаконне адміністрування, надання технічної підтримки та трансляцію загальнонаціональних каналів, чим завдали збитків медіагрупам. За попередньою інформацією така схема працювала понад рік.

У межах кримінального провадження 25 березня, в Здолбунові, правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, звідки й велась незаконна трансляція, а також за адресами проживання осіб, які, за версією слідства, можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В результаті слідчих дій виявили та вилучили 71 ТV-приймач, іншу комп’ютерну техніку та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність. На даний час встановлюється розмір завданих збитків та вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Санкція ч. 3 ст. 176 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Додамо

З початку цього року було відмовлено у ввезенні майже 2 тис. книг з Російської Федерації до України.

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