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На Рівненщині виявили 60 нових випадків COVID-19

На Рівненщині виявили 60 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Станом на вечір середи на Рівненщині зареєстровано 60 нових випадків захворювання на COVID-19, пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.

“Станом на вечір 22 липня на Рівненщині зареєстровано 60 нових випадків захворювання на COVID-19”, — написав Коваль, та додав, що вік хворих склав від 2 до 81 року.

“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5303 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. В області — 91 летальний випадок, спричинений COVID-19”, — написав очільник ОДА.

Коваль повідомив, що в області подолали хворобу 4082 особи, а за середу одужали 55 жителів зі Сарненського, Острозького, Радивилівського, Березнівського, Рівненського, Здолбунівського, Володимирецького районів та міста Рівне.

“За добу лабораторіями області проведено 742 ПЛР та 889 ІФА-досліджень. В роботі залишилося 346 зразків”, резюмував він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 60 995 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 534 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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