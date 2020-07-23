В Ровенской области обнаружили 60 новых случаев COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 54603 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103373 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108302 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136043 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111485 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132740 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102338 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102627 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104581 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102102 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Ровенской области обнаружили 60 новых случаев COVID-19

В Ровенской области обнаружили 60 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11610 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. По состоянию на вечер среды в Ровенской зарегистрировано 60 новых случаев заболевания COVID-19, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.

“По состоянию на вечер 22 июля на Ровенщине зарегистрировано 60 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал Коваль, и добавил, что возраст больных составил от 2 до 81 года.

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5303 случая заболевания коронавирусной болезнью. В области — 91 летальный случай, вызванный COVID-19”, — написал глава ОГА.

Коваль сообщил, что в области преодолели болезнь 4082 лица, а за среду выздоровели 55 жителей из Сарненского, Острожского, Радивиловского, Березнивского, Ровенского, Здолбуновского, Владимирецкого районов и города Ровно.

“За сутки лабораториями области проведено 742 ПЦР и 889 ИФА-исследований. В работе осталось 346 образцов”, резюмировал он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 60995 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1534 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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