В Ровенской области обнаружили 60 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. По состоянию на вечер среды в Ровенской зарегистрировано 60 новых случаев заболевания COVID-19, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 22 июля на Ровенщине зарегистрировано 60 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал Коваль, и добавил, что возраст больных составил от 2 до 81 года.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5303 случая заболевания коронавирусной болезнью. В области — 91 летальный случай, вызванный COVID-19”, — написал глава ОГА.
Коваль сообщил, что в области преодолели болезнь 4082 лица, а за среду выздоровели 55 жителей из Сарненского, Острожского, Радивиловского, Березнивского, Ровенского, Здолбуновского, Владимирецкого районов и города Ровно.
“За сутки лабораториями области проведено 742 ПЦР и 889 ИФА-исследований. В работе осталось 346 образцов”, резюмировал он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 60995 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1534 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.