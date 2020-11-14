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На Рівненщині п'яний водій влаштував ДТП і намагався відкупитися за 100 доларів

На Рівненщині п'яний водій влаштував ДТП і намагався відкупитися за 100 доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Рівненській області п’яний водій, який вчинив ДТП запропонував поліцейським хабар у 100 доларів за уникнення відповідальності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

Так, 13 листопада, близько 20 години під час патрулювання міста екіпаж сектору реагування патрульної поліції Вараського відділу на проспекті Шевченка виявив автопригоду та зупинився для з’ясування обставин.

"Поліцейські встановили, що водій автомобіля Volkswagen Touareg - 44-річний житель Вараша допустив зіткнення із автомобілем Jeep Compass. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Також поліцейські виявили у керманича ознаки сп’яніння. Від проходження освідування алкотестером "Драгер" чоловік у присутності свідків відмовився.

"Під час оформлення адміністративних матеріалів за вчинення ДТП та керування транспортним засобом у стані сп’яніння у салоні службового авто 44-річний варашівець запропонував поліцейським неправомірну вигоду. Отримавши відмову та попередження про кримінальну відповідальність, порушник все ж поклав у нішу біля важеля коробки передач 100 доларів США", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі слідчі Вараського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.

Крім того, на 44-річного жителя Вараша поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею 130 та 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на столичному бульварі Кольцова, нетверезий водій, утікаючи від поліцейських, спричинив ДТП зі службовим автомобілем.

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Кримінал та НП

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