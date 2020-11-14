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В Ровенской области пьяный водитель устроил ДТП и пытался откупиться за 100 долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Ровенской области пьяный водитель, совершивший ДТП предложил полицейским взятку в 100 долларов за избежание ответственности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Так, 13 ноября, около 20 часов во время патрулирования города экипаж сектора реагирования патрульной полиции Варашского отдела на проспекте Шевченко обнаружил автопроисшествие и остановился для выяснения обстоятельств.

"Полицейские установили, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg - 44-летний житель Вараша столкнулся с автомобилем Jeep Compass. Вследствие ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Также полицейские обнаружили у водителя признаки опьянения. От прохождения освидетельствования алкотестером "Драгер" мужчина в присутствии свидетелей отказался.

"Во время оформления административных материалов за совершение ДТП и управление транспортным средством в состоянии опьянения в салоне служебного автомобиля 44-летний варашивец предложил полицейским неправомерную выгоду. Получив отказ и предупреждение об уголовной ответственности, нарушитель все же положил в нишу возле рычага коробки передач 100 долларов США", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу следователи Варашского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, на 44-летнего жителя Вараша полицейские составили административные протоколы по статье 130 и 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, на столичном бульваре Кольцова, нетрезвый водитель, убегая от полицейских, совершил ДТП со служебным автомобилем.

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