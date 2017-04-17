На референдумі в Туреччині перемогли прихильники зміни конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Туреччині підрахували всі бюлетені після референдуму про зміну конституції, передає УНН з посиланням на Anadolu.
За реформу конституції проголосували 51,20% громадян. Проти висловилися 48,80%.
Референдум про конституційну реформу передбачає перехід держави на президентську систему правління.
Нагадаємо, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо конституційної реформи, яка передбачає перехід держави на президентську систему правління.
Тепер президент Туреччини зможе сам призначати міністрів та вищих державних чиновників, оголошувати надзвичайний стан та розпускати парламент. Також він буде очолювати уряд після скасування посади прем’єр-міністра у 2019 році.
Під час підготовки до референдуму значно погіршилися відносини Туреччини та країн Євросоюзу, які заборонили проведення на своїй території агітаційних заходів за участю турецьких міністрів.
Як повідомляв УНН, виступаючи перед своїми прихильниками після закінчення референдуму, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в уряді країни почнуть розглядати питання про необхідність запровадження страти.