На референдуме в Турции победили сторонники изменения конституции

За реформу конституции проголосовали 51,20% граждан. Против высказались 48,80%.

Референдум о конституционной реформе предусматривает переход государства на президентскую систему правления.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления.

Теперь президент Турции сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он будет возглавлять правительство после отмены должности премьер-министра в 2019 году.

Во время подготовки к референдуму значительно ухудшились отношения Турции и стран Евросоюза, запретили проведение на своей территории агитационных мероприятий с участием турецких министров.

Как сообщал УНН, выступая перед своими сторонниками после окончания референдума, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в правительстве страны начнут рассматривать вопрос о необходимости введения смертной казни.