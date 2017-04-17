На референдуме в Турции победили сторонники изменения конституции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Турции подсчитали все бюллетени после референдума об изменении конституции, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
За реформу конституции проголосовали 51,20% граждан. Против высказались 48,80%.
Референдум о конституционной реформе предусматривает переход государства на президентскую систему правления.
Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления.
Теперь президент Турции сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он будет возглавлять правительство после отмены должности премьер-министра в 2019 году.
Во время подготовки к референдуму значительно ухудшились отношения Турции и стран Евросоюза, запретили проведение на своей территории агитационных мероприятий с участием турецких министров.
Как сообщал УНН, выступая перед своими сторонниками после окончания референдума, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в правительстве страны начнут рассматривать вопрос о необходимости введения смертной казни.