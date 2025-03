На протестах у Франції постраждали 37 поліцейських

Французька жандармерія — збройне формування, що підпорядковується міністерству оборони і може виконувати поліцейські завдання. Поліція є цивільним формуванням і знаходиться у веденні міністерства внутрішніх справ.

“Я ще раз засуджую неприпустиме насильство над працівниками правоохоронних органів”, — зазначив Дарманен.

За даними міністерства внутрішніх справ, як передає французька газета Le Parisien, всього по країні до протестів приєдналися 133 тис. людей, з них 46 тис. вийшли на вулиці Парижа.

У столиці Франції між демонстрантами і поліцією зав’язалися сутички, остання, застосувала сльозогінний газ і водомети. Протестуючі звели барикади, кидали в правоохоронців саморобні снаряди, підпалили кілька машин і будівель, включаючи Банк Франції.

Телеканал La Chaine Info уточнює, що учасники заворушень підпалили фіранки на фасаді банку.

Поліція французької столиці повідомила Le Parisien, що під час мітингів у Парижі були затримані 46 осіб.

Масові демонстрації у Франції почалися 28 листопада, протести торкнулися майже 70 міст, в тому числі Париж і Бордо. Учасники мітингів виступають проти прийняття законопроекту “Про глобальну безпеку”, який передбачає покарання у вигляді одного року в’язниці і штрафу 45 тис. євро за поширення “зображення особи або іншого елемента ідентифікації” поліцейського або жандарма “з очевидною метою заподіяння шкоди їх фізичної або психічної недоторканності”. З точки зору противників закону, він завадить громадянам фіксувати протиправні дії поліцейських.

